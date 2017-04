Hakan Altıner'in yönettiği "Ölü Ozanlar Derneği", tiyatroseverlerle buluşuyor.



"Ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen bu hikayesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan John Keating, önlerine yeni bakış açıları sunarak, şiir dünyasına girmelerini, günü en iyi şekilde değerlendirebilmeleri ve Walt Whitman'ın dediği gibi hayata "kendi dizeleri ile katılabilmeleri" için farkındalıklarını artırmaya çalışmaktadır."



Ölü Ozanlar Derneği, N.H. Kleinbaum'un roman olarak yazdığı ve Gökçe Biçer tarafından tiyatro oyunu haline getirilen bir klasik eserdir. Bu eserde Can Gürzap Edebiyat Öğretmeni John Keating karakterini canlandırıyor.



Oyuncular: Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Efe Yeşilay, Metin Hasgül, Berkay Şanveren, Can Türkdoğan, Emre Çoldur, Mekin Sezer, Enes Daniş, Onur Yaldız, Alev Sezer, Gökhan Dost, Hande Djavadi, İrem Uğural, Banu Batur



Yönetmen: Hakan Altıner



Yönetmen Yardımcısı: Damla Cercisioğlu



Dekor ve Kostüm Tasarımı: Tülin Pural



Ses ve Işık Tasarımcısı: Özgür Kaan Pural



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ölü Ozanlar Derneği



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır