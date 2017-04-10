Ölü Hayvanlardan Lüks Aksesuar Üreten 'Vegan' Tasarımcı Tartışma Yarattı

İskoçya'da ölü hayvanların bedenlerinden lüks aksesuarlar üreten tasarımcı, kendisinin vegan olduğunu itiraf ederek, hayvanları 'ölümsüzleştirmek' için bu tasarımları kullandığını söyledi. Kadının yaptığını doğru bulanların yanı sıra, insanlık dışı olarak değerlendirenler de vardı.

TANESİNİ 3 BİN LİRAYA SATIYOR

Emma Willats ismindeki İskoç tasarımcının buzdolabı ölü hayvanlarla dolu. Yakınlarında, yol kenarında ölmüş hayvanlar olduğunda haberi oluyor ve bunları tek tek topluyor. Cesetleri taksidermi (hayvan doldurma) işleminden geçirdikten sonra, tanesi 750 sterlin (3 bin 400 TL) civarında lüks aksesuarlara dönüştürüyor.

"BÜYÜK BİR İSRAF OLURDU"

Kendisinin hayvan düşmanı olmadığını söyleyen İskoç tasarımcı, "Birisi, bunun için hayvan öldürüyorsa benim için yanlıştır" itirafını yapıyor. "Sadece doğal yoldan ölmüş olanları tercih ediyorum. " diyen tasarımcı, "Ölmüş hayvanları öylesine atmak bence büyük bir israf. Onları taksidermi yöntemiyle muhafaza etmek daha mantıklı geliyor" ifadelerini kullandı.

İSKELETLERDEN KOLYE ÜRETİYOR

Hayvan vücutlarını işleyerek çantaya dönüştüren Willats, isteğe bağlı olarak hayvan iskeletlerinden kolye ve yüzükler de üretebiliyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

İskoç tasarımcının vegan olması ve tasarımlarında ölü hayvan kullanmasına kendince bir gerekçe sunması sosyal medyada tartışma yarattı. 'Ölen hayvanlar israf olmasın' sözüne katılanlar olduğu gibi, çok sayıda insan bunu mide bulandırıcı ve insanlık dışı olduğunu savundu.