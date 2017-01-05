Oltu'nun Raki'si Kar Kış Dinlemiyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan Raki Dede lakaplı 57 yaşındaki Nizam Kul, 30 yıldır yaz-kış demeden her gün 1700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na tırmanıyor.

KAR KIŞ DİNLEMİYOR

Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Raki Dede, spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz kış, kar çamur demeden her gün ağaçlara tırmanıp, büyük kaya parçalarını kaldırıp, ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağ'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi.

EN SON NE ZAMAN DOKTORA GİTTİĞİNİ HATIRLAMIYOR

Bugüne kadar geçimini sağlamak için sabit bir işi olmadığını ve ara işlerde çalıştığını söyleyen Nizam Kul, çok sağlık olduğunu ve kolay kolay doktora gitmediğini belirtti. Nizam Kul, şunları söyledi: "En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağına borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz.

''KENDİMİ BİLDİM BİLELİ SPOR YAPARIM''

Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Tırmanmadan önce ağaçlara çıkıp, kayaları kaldırarak ısınma hareketleri yapıyorum. Bu parkurda rakip tanımıyorum. Gençlere tek öğüdüm kötü alışkanlıklardan uzak durup, kendilerini spora vermeleridir."