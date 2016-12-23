Oltu Çayı Buz Tuttu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu'da Oltu Çayı da dondurucu soğuklardan nasibini aldı. Üzeri buzla kaplanan çayın görüntüsü Oltulu vatandaşları şaşırttı.



Oltulu vatandaşlardan Tahsin Kaplan, "53 yaşındayım Oltu'da böyle soğuk bir kışı ilk kez hatırlıyorum. İnşallah bu soğuklar ve kar ilkbaharla birlikte yerini sıcak ve bol verimli bir sezona vesile olur" dedi.



Soğuktan sokaklarda yürümekte bir hayli zorluk çeken vatandaşlar soluğu buldukları kapalı mekanlarda alıyor. Kamyon şoförü Tekin Öztürk soğuk havadan dolayı iki gündür kamyonunu çalıştıramadığını belirterek, "Aracımın kupası, pistonları, yağ ve mazot donmuş durumda. Teneke içerisinde ateş yakarak donan kısımları ısıtmaya çalışıyorum ancak hiç fayda etmiyor" şeklinde konuştu. - ERZURUM