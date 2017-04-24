Olta Balıkçıları Av Yasağına Uyulmamasından Şikayetçi

Tekirdağ'da toplu halde deniz kıyısına inerek balık tutmaya çalışan amatör olta balıkçıları, av yasağı olmasına rağmen sandallarla, kayıklarla gelip ağ atıldığını söyleyerek, bu konuda yetkililerin denetimlerini arttırmasını istediler.



Baharın gelmesiyle birlikte ısınan havalarda Tekirdağ'da amatör balıkçılar sahilde oltalarıyla balık tutmaya başladı. Tekirdağ'da balık tutkunları gündelik hayatın yorgunluğunu ve stresini üzerilerinden atmak için bir araya gelerek, kente kıyısı olan Marmara Denizi'nde toplu halde balık tutuyorlar.



"Lütfen bu konuya bir çare bulsunlar"



Stres atmak için kayalık alanda oltalarıyla balık tutan grup, "Burada stres atıyoruz. Ama burada balık tutmak oldukça güç. Çünkü kayalık alandayız ve en önemlisi de yasak olmasına rağmen sandalla, kayıkla gelip ağ atıyorlar. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Ağ atmadıkları zaman her olta atışımıza balık gelir, ağ attıklarında ise balık gelmiyor. Yetkililerden denetimlerini sıklaştırmalarını istiyoruz. Lütfen bu konuya bir çare bulsunlar" dedi.



Hem eğlenmek hem de stres atmak için toplu halde balık tutmaya çalıştıklarını dile getiren olta balıkçıları, "Balık tutmak iyi geliyor. İnsanın içindeki sabrı geliştiriyor. Ara sıra böyle arkadaşlarla toplu halde geliyoruz, sohbet ediyoruz. Akşam saatlerine kadar balık tutuyoruz. Günün yorgunluğunu atıyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ