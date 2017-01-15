HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Olpak'tan Dolar Yorumu: Bu İşe Biraz Sabredeceğiz
BİST
81.524 %0,78
DOLAR
3,7235 %-1,00
EURO
3,9636 %-0,87
PARİTE
1,0643 %0,18
ALTIN
143,35 %-0,83
FAİZ
11,21 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Olpak'tan Dolar Yorumu: Bu İşe Biraz Sabre...
Orgeneral Akar Suudi Arabistan'a Gidiyor
Olpak'tan Dolar Yorumu: Bu İşe Biraz Sabredeceğiz
15 Ocak 2017 Pazar 10:22
Dövizdeki oynamanın spekülatif temelli olduğunu söyleyen Olpak, "Bu işe biraz sabredeceğiz" dedi.
Dövizdeki oynamanın spekülatif temelli olduğunu söyleyen Olpak, "Bu işe biraz sabredeceğiz" dedi.
Kaynak:
Dunya.com
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9164163] Dunya.com
5
33
31
İş dünyasını yasa boğan haber! Ünlü iş adamı evinde ölü bulundu
Anne memura mesai müjdesi
Emekliye özel promosyon geliyor
Mezgit için atıldı ağlara bu takıldı
Yarım asırlık ustanın boynuzdan ne yaptığını görünce şoke olacaksınız!
2017 Yılı Yatırım Programı belli oldu
Fuat Avni'nin kim olduğu ortaya çıktı