Ölmek Üzere Bulunan Cins Köpek Yeniden Hayata Döndü

Doğum yaptıktan sonra ormana atılan ve Türkiye'de az sayıda bulunan Samoyed cinsi köpek, ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından kurtarıldı.



Kocaeli'nin İzmit ilçesi Umuttepe mevkiinde ormanlık alanda ölmek üzere bir köpek olduğu ihbarını alan SOHAYKO Derneği üyeleri harekete geçti. Hemen bölgeye giden ekipler, ölmek üzere olan Samoyed cinsi köpeği alarak hemen veteriner hekime götürdü. Köpek ilk olarak traş edildi. Daha sonra yıkanan köpeğin tüm sağlık kontrolleri yapıldı. Köpeği ölmek üzereyken bulduklarını ifade eden SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Doğum yaptıktan sonra ormana atıldığını tahmin ediyoruz. Köpekler Gebze ve bu bölgeye sıklıkla atılıyor" dedi.



4 yaşlarında olduğu tahmin edilen köpeğin rehabilitasyon ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ