Olivtech'in yıldızı Akhisar oldu

Zeytinin amiral gemisi Olivtech'e çıkarma yaptı

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "Türkiye, Akhisar'ın lezzetini sevdi ve bizi tercih etti. Bu yüzden ülkemizin sofralık zeytinin yüzde 70'ini biz üretiyoruz ve zeytinin yol haritasını artık biz hazırlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez "Gurme İzmir" başlığıyla düzenlenen 7. Olivtech ile 8. Ekoloji İzmir fuarında, tüm gözler Akhisar standına çevrildi. Toplamda yerli, yabancı 460 katılımcının yer aldığı fuarda, Akhisar Ticaret Borsası ile Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan stand, ilk günden ziyaretçi akınına uğradı. Fuarın açılışına katılan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Akhisar standını ziyaret etti. Alhat'ın ikram ettiği zeytinin mükemmelliğini el işaretiyle anlatan Bakan Çavuşoğlu'na Alhat, "Akhisar, Türkiye'nin en büyük zeytin fabrikasıdır" dedi. Stant, ünlü Akhisar faytonu ile renkli görüntülere de sahne oldu. "Zeytin Denilince Akhisar" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen markalarının da temsil edildiği stant hem tadım şovlarına hem de tüketicilere yönelik bilgilendirici sunumlara ev sahipliği yaptı.

AKHİSAR'IN TADINI TÜRKİYE SEVDİ

Türkiye'de üretilen zeytinin yüzde 70'ini, zeytinyağının ise yüzde 30'unu karşıladıklarını belirten Alhat, talebin giderek artmasının tek nedeninin "Türkiye'nin kaliteli Akhisar zeytinini sevmesinden" kaynaklandığını söyledi. Son dönemde zeytin ve zeytinyağında prim karmaşası olduğunu ve Borsa olarak bunu değiştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Alhat, "Türkiye'de prim, ürünlerin hammaddesine verilir. Zeytinyağının hammaddesi de zeytindir" dedi.

ZEYTİNDE PRİMİN HAKINI VERİN

Zeytinin normalde yağlık değil sofralık diye yetiştirdiğine dikkat çeken Alhat, zeytinyağına prim verilip zeytine verilmemesini ise üreticinin şöyle değerlendirdiğini söyledi:

"Eğer zeytin ağacına iyi bakılmazsa ya da meyvesi küçük taneli olursa bu ürünler zeytinyağı olarak değerlendirilir. Eğer siz zeytine prim vermezseniz, üretici bunu 'Siz zeytin ağaçlarına iyi bakmayın, böylece yağlık olursa prim alırsınız ama eğer ağaçlarınıza iyi bakar ve kaliteli zeytin alırsanız prim alamazsınız, yani bir anlamla ceza alırsınız' diye değerlendiriyor. Biz bu değerlendirmeyi bakanlık nezdinde herkesi anlattık ve kabul gördü. Umuyoruz kısa sürede sofralık zeytine primin kısa sürede hayata geçecek"

BAŞIMIZ AĞRIMIYOR

Akhisar'ın üretim gücüyle artık sektörde fiyat belirleyen ve zeytinin yol haritasını çizen başrol oyuncusu olduğunu belirten Alhat, "Zeytin sineği ya da zeytinde halkalı leke sorunu ile başımız ağrımıyor çünkü zamanında ve yerinde müdahale ediyoruz. Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz neredeyse tamamen doldu. Sektörün amiral gemisiyiz bu yüzden sorumluluğumuz da çok büyük. Türkiye sofralarına sağlık ve şifa kaynağı olan Akhisar tadını sunuyoruz. Bunu ne kadar artırabilirsek o kadar daha sağlıklı bir toplum olacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

GÜÇBİRLİĞİ

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ise başarının altında güçbirliğinin yattığını söyledi. Akhisar üreticisinin ilçenin sahip olduğu bin yaşındaki ağaçlarına sahip çıktığını, gece gündüz demeden en iyi ürün için fedakarca çalıştığını, ilçedeki işletmelerin de bunu en iyi şekilde tüketiciye buluşturmak için yenilikçi bir çalışma sergilediğini belirten Yılmaz, "Borsamız ile birlikte biz de 3 yıldır Akhisar'ın gıda ürünlerini tanıtmak, Pazar paylarını artırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuç ise ortada. Firmalarımızın her biri fuarların gözdesi haline geldi. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyuz" dedi.