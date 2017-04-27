Olivtech'e Poyraz damgası

Poyraz Zeytinyağları, Olivtech'in gözdesi

Poyraz Zeytinyağları, Poyraz ve Egece markalarıyla katıldığı sektörün en büyük fuarlarından birisi olan Olivtech'te henüz ilk günden ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fuar açılış töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal'ın da ziyaret ettiği stantlarının vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya, fuar boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Poyraz basamakları birer birer çıkıyor

Poyraz Zeytinyağları olarak her geçen gün sektör içerisindeki pazar paylarını genişlettiklerini belirten Yanya, "Poyraz Zeytinyağları olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok fuarda yer alıyor ve her seferinde yoğun ilgi görüyoruz. Şirket olarak büyüme hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Yine firmamız bünyesinde bulunan Egece markasıyla da pazarda ciddi bir yer edinmiş durumdayız. Sektörün en önemli fuarlarından birisi olan Olivtech'te de bu iki markamızla birden yer aldık" dedi.

Müşteri memnuniyeti ön planda

Poyraz Zeytinyağları olarak her zaman müşteri memnuniyetini birinci planda tuttukları için Olivtech'te henüz ilk günden yoğun ilgi gördüklerini belirten Yanya, "Biz yola çıktığımız günden bu yana kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk. Bugün de marka olarak tüketicimizle aramızda bir güven bağı olduğunu görüyoruz. İki markamız da sektörde güvenilir markalar olarak bilindiği için fuarda standımıza çok yoğun ilgi var. Biz de bu ilgiden çok memnunuz" diye konuştu.

