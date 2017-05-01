Oliver Stone, Putin'in Devlet Başkanlığı'nı Anlatacak

– Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir film çekeceğini açıklayan Oliver Stone, Putin'in en önemli dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi.



The Sydney Morning Herald dergisine konuşan Stone, "Putin en önemli liderlerden birisidir. ABD onu büyük bir düşman olarak kabul ettiği için Putin'in söylemek istediklerini bilmemiz çok önemli. Çekeceğim film, Rus liderin 2000 yılından bu yana, bir başka deyişle devlet başkanlığına geldiğinden beri meydana gelen gelişmeler konusundaki görüşlerini anlatacak" dedi. - Moskova