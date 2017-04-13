Olimpos'ta Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesi Olimpos bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Adrasan Jandarma Karakolu ekipleri Kumluca'nın Olimpos bölgesinde A.B.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. A.B.'nin evinde yapılan aramada, 4 kilo 85 gram kubar esrar, 39 gram Hint keneviri tohumu, 42 adet dişi Hint keneviri fidanı, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.



Uyuşturucu maddeler jandarma tarafından imha edilirken, A.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ANTALYA