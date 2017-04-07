Olimpiyat Şampiyonu Atlete Doping Şoku

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Kenyalı olimpiyat şampiyonu atlet Jemima Sumgong'un doping testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



IAAF'tan yapılan açıklamada, geçen yıl Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen olimpiyat oyunlarında kadınlar maraton kategorisinde altın madalya elde eden Sumgong'un, ülkesi Kenya'da yapılan doping testinin A numunesinde yasaklı "eritropoetin" maddesine rastlandığı belirtildi.



Olimpiyatlarda Kenya'ya kadınlar maraton kategorisinde ilk altın madalyasını kazandıran 32 yaşındaki sporcunun, doping testinde B numunesinden çıkacak sonuca göre hakkında cezai işlem uygulanacak.



Sumgong, Rio 2016'nın yanı sıra geçen yıl Londra'da düzenlenen maratonda da altın madalyaya uzanmıştı. Kenyalı sporcu, yarış sırasında düşmesine rağmen yeniden ayağa kalkarak maratondan zaferle ayrılmıştı.



IAAF'ın doping konusunda gözetim altında tuttuğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Kenya'da 2011 ile 2016 yılları arasında 40'ın üzerinde atletin doping testi, pozitif çıkmıştı.