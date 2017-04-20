Olimpiyat Madalyalı Yüksek Atlamacı Germaine Mason Hayatını Kaybetti
Büyük Britanya adına 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yüksek atlamada gümüş madalya kazanan Germaine Mason, ülkesi Jamaika'da trafik kazasında hayatını kaybetti.
Olimpiyat madalyalı Büyük Britanyalı yüksek atlamacı Germaine Mason, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
ÜLKESİNDE KAZA GEÇİRDİ
Jamaika basınında yer alan haberlerde, 34 yaşındaki atletin ülkesinde trafik kazası geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Jamaika doğumlu Mason, 2006 yılında Büyük Britanya adına yarışmaya başlamış ve 2008 Pekin Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmıştı.
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