Olimpiyat Komitesinden Lösemili Çocuklara Ziyaret
Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Koordinatörlüğü, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıkları Çocuklar Derneği’nde (LÖSAM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.
Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Koordinatörlüğü, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıkları Çocuklar Derneği'nde (LÖSAM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında LÖSAM'a ait NADEP binasında gerçekleştirilen programda, burada kalan lösemi hastası çocuklar müzik eşliğinde, oyunlar oynayıp unutulmaz bir gün yaşadı.
LÖSAM'a ait NADEP binasında gerçekleştirilen programda yoğun tedavi sürecinden geçen çocuklara moral olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünyadaki çocuklara armağan edilmiş bir çocuk bayramıdır. Bizler Koordinatörlük olarak burada tedavi gören çocuklarımızın sadece 23 Nisan çocuk bayramında hatırlayarak değil, her zaman yanlarında olabilmek için onlar ile daha çok zaman geçireceğiz. İlerleyen günlerde LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak ile birlikte Samsun genelinde tedavi gören tüm çocuklar ile birlikte uygun ortam ve koşullarda büyük bir etkinlik yapmayı planlayıp onların yanında desteğimizi her zaman göstermek istiyoruz" dedi.
Konuşmanın ardından Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, LÖSAM Başkanı Prof.Dr. Davut Albayrak ile lösemi hastası çocuklar ile sohbet ettiler. Program sonunda çeşitli hediyeler vererek pasta kestiler. - SAMSUN