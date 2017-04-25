Olimpik Yüzme Havuzu Onarımında Kaza: 1 Yaralı

Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün olimpik yüzme havuzundaki onarım sırasında tavan demirlerinin düşmesi sonucu bir işçi yaralandı.



Çıtlakkale Mahallesi'ndeki havuzun tavan kısmındaki demirler, onarım sırasında düştü. Demirlerin üzerinde bulunduğu iddia edilen işçilerden Ü.K, düşerek yaralandı.



Demirlerin altında kalan işçi, olay yerine gelen Giresun Belediyesi itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.



Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ü.K'nin tedavisi devam ediyor.