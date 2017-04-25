Olimpiakos Şampiyonluğa Sevindi Ama Şampiyonluğu Elinden Kaptırabilir

Yunanistan 1. Futbol Ligi 29. hafta maçında Giannina'yı 5-0 mağlup eden Olimpiakos, maç sonunda şampiyonluk kutlamaları yapmıştı.

Ancak oyuncular Olimpiakos'lu futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk kutlamaları için erken davranmış olabilir. Kırmızı beyazlıların şampiyonluğunun netleşmesi için disiplin kurulundan çıkacak karar çok önemli.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER

Kadrosunda Trabzonsporlu eski futbolcular Marko Marin ve Oscar Cardozo'nun da yer aldığı Pire ekibi, Yunan Kupası yarı finalinde AEK ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş durumda. Disiplin kurulunun Olimpiakos'un 6 puanını silmesi olasılığı bulunuyor. Bu yönde bir karar çıkarsa, ligin son haftası öncesi Olimpiakos ile PAOK'un puanları eşitlenecek ve ikili averajı daha iyi olan PAOK liderlik koltuğuna oturacak.

Disiplin kurulunun kısa sürede son kez toplanarak kararını açıklaması bekleniyor.

(NTV Spor)