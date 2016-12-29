Olimpiakos - Fenerbahçe: 71 - 62

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.



İSTANBUL / DHA