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Olimpiakos - Fenerbahçe: 71 - 62

Olimpiakos - Fenerbahçe: 71 - 62

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu.

Olimpiakos - Fenerbahçe: 71 - 62

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.

İSTANBUL / DHA

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