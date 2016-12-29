Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.
İSTANBUL / DHA
Olimpiakos - Fenerbahçe: 71 - 62
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos'a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.
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