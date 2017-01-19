Olimpia Milano - Galatasaray Odeabank Canlı İzle

FutbolArena - Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Odeabank deplasmanda İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk oluyor.



Olimpia Milano - Galatasaray Odeabank maçı saat kaçta, hangi kanalda?



Ergin Ataman yönetiminde bu sezon çıktığı 17 Avrupa maçından sadece 5 galibiyet alabilen Galatasaray Odebank, 12 mücadeleden boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.



Olimpia Milano ise genel sıralamada Galatasaray Odeabank'ın altında ve son sırada yer alırken, 4 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde edebildi.



19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 22: 15'de başlayacak olan Olimpia Milano - Galatasaray Odeabank maçı Bein Sports 2 kanalından naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.



Öte yandan karşılaşmayı Nesine.com üzerinden üye girişi yaptıktan sonra şifresiz ve canlı olarak seyredebilirsiniz.



OLİMPİA MİLANO - GALATASARAY ODEABANK CANLI İZLE