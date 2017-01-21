Olgun Portakal - Tiyatroname

Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal tiyatro oyunu, 21 Ocak'ta Duru Tiyatro Sahnesi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



İş bulmak için kadın kılığında bir otelde işe başlayan Özden, çılgın bir ailenin düğün hazırlıkları içinde kendini bulur. Bu arada damatın yaptığı çapkınlık da işleri iyice karıştırmıştır. Ortamı sakinleştirmeye çalışan, damadın ve gelinin çocukluk arkadaşı inanılmaz saf ve salak biri olunca, karnınıza gülmekten ağrılar girecek bir komedi çıkacak karşınıza.



Oyunda işitme engelliler için, işaret dili tercümanı bulunmaktadır.



Künye: Olgun Portakal



Yazar: Niyazi Gezer



Yöneten: Nami Esatgil



Oyuncular: Murat Parasayar- İpek Tanrıyar- Nami Esatgil- Sibel Gökçe- Deniz Salman- Kalust Şalcıoğlu- Efsane Geçen



İşitme Engelli Tercümanı: Ceren Ay