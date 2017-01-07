Olgun Portakal - Tiyatroname

Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal tiyatro oyunu, 7 Ocak'ta Mall of İstanbul Moi Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



İş bulmak için kadın kılığında bir otelde işe başlayan Özden, çılgın bir ailenin düğün hazırlıkları içinde kendini bulur. Bu arada damatın yaptığı çapkınlık da işleri iyice karıştırmıştır. Ortamı sakinleştirmeye çalışan, damadın ve gelinin çocukluk arkadaşı inanılmaz saf ve salak biri olunca, karnınıza gülmekten ağrılar girecek bir komedi çıkacak karşınıza.



Oyunumuzda İşitme Engelliler İçin, İşaret Dili Tercümanı bulunmaktadır.



Künye: Olgun Portakal



Yazar: Niyazi Gezer



Yöneten: Nami Esatgil



Oyuncular: Murat Parasayar- İpek Tanrıyar- Nami Esatgil- Sibel Gökçe- Deniz Salman- Kalust Şalcıoğlu- Efsane Geçen



İşitme Engelli Tercümanı: Ceren Ay