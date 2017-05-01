Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal tiyatro oyunu, 2 Mayıs'ta Çorlu Yeni Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



İş bulmak için kadın kılığında bir otelde işe başlayan Özden, çılgın bir ailenin düğün hazırlıkları içinde kendini bulur. Bu arada damatın yaptığı çapkınlık da işleri iyice karıştırmıştır. Ortamı sakinleştirmeye çalışan, damadın ve gelinin çocukluk arkadaşı inanılmaz saf ve salak biri olunca, karnınıza gülmekten ağrılar girecek bir komedi çıkacak karşınıza.



Künye: Olgun Portakal



Yazar: Niyazi Gezer



Yöneten: Nami Esatgil



Oyuncular: Murat Parasayar- İpek Tanrıyar- Nami Esatgil- Sibel Gökçe- Deniz Salman- Kalust Şalcıoğlu- Efsane Geçen



Detaylar :



İl : Tekirdağ



İlce : Çorlu



Mekan : Çorlu Yeni Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Havuzlar Mevkii, Cumhuriyet Parkı yanı, Aşevi Karşısı



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Olgun Portakal



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır