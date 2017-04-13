Olgun Portakal

Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal tiyatro oyunu, Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Olgun Portakal

Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal tiyatro oyunu, Akatlar Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

İş bulmak için  kadın kılığında bir otelde işe başlayan Özden, çılgın bir ailenin düğün hazırlıkları içinde kendini bulur. Bu arada damatın yaptığı çapkınlık da işleri iyice karıştırmıştır. Ortamı sakinleştirmeye çalışan, damadın ve gelinin çocukluk arkadaşı inanılmaz saf ve salak biri olunca, karnınıza gülmekten ağrılar girecek bir komedi çıkacak karşınıza.

Künye: Olgun Portakal

Yazar: Niyazi Gezer 

Yöneten: Nami Esatgil

Oyuncular: Murat Parasayar- İpek Tanrıyar- Nami Esatgil- Sibel Gökçe- Deniz Salman- Kalust Şalcıoğlu- Efsane Geçen

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Akatlar Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Akatlar Mah. Zeytinoğlu Cad. No: 8

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Olgun Portakal

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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