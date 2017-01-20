Olgun Açar'ın besteleri ve cover şarkılardan oluşan Olgun Açar Quartet, 20 Ocak'ta Living Room sahnesinde...



Olgun Açar 1986 İzmir doğumlu. 14 yaşında davul çalmaya başladı. Siena Jazz Masterclass, Berklee College Of Music, Mel Brown Jazz Camp, New York Jazz Academy gibi okullardan burslar kazanarak müziğini geliştirdi. Bu gece seslendirecekleri proje caz, funk, hip hop etkilerinin yanı sıra doğadaki tüm canlılardan, güzel olan herşeyden etkilenir. Olgun Açar'ın besteleri ve cover şarkılardan oluşur.



Onder Focan - Gitar



Batu Salliel - Saksafon



Andreas Metzler - Bas