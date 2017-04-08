Ölene Kadar'ın Final Bölümünde Nefesler Tutulacak

Atv ekranlarında yayınlanan, yapımını Tims Production'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği "Ölene Kadar" dizisi, 13 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak final bölümünde heyecanı doruğa çıkarıyor.

"Ölene Kadar" projesi, geçtiğimiz günlerde Cannes'da yapılan televizyon fuarında dünyanın bir çok ülkesinden gelen format satın alıcılarının ilgi odağı oldu. Dizi başladığından bu yana her hafta dünyanın çeşitli ülkelerinde eş zamanlı olarak izlenen ve sosyal medyadan binlerce mesaj alan projeye duyulan ilgi yabancı yapımcıları da harekete geçirdi.

Bu hafta yayınlanan bölümün sonunda oğlu ile sevdiği kadın arasında seçim yapmaya zorlanan "Dağhan"ın bu durum karşısında yapacakları herkesin hayatını kökten değiştirecek. "Ölene Kadar" çok konuşulacak, heyecan dolu final bölümüyle 13 Nisan Perşembe akşamı seyirciyle buluşuyor.