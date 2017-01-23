Ölen Oğulları Için Hastane Bahçesini Ağaçlandırdılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 10 ay önce hayatını kaybeden oğullarının adını yaşatmak isteyen çift, devlet hastanesinin bahçesine 300 fidan dikti.



İlçede yaşayan ressam Emine ile esnaf eşi Ayhan Alışık, 10 ay önce kaybettikleri oğulları Olgay'ın adını yaşatmak için iki yıl önce hizmete giren Ayvalık Devlet Hastanesinin bahçesini ağaçlandırdı.



Burada sanatçı arkadaşları ve aile dostlarının destekleriyle 300 çam fidanını toprakla buluşturan çift, "Olgay Alışık anısına sevenlerinden armağandır" tabelasını da dikti.



Anne Alışık, yaptığı açıklamada, "Oksijen yetmezliği ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden oğlum Olgay'ın anısına ve hastanedeki hastalarımıza şifa olması amacıyla hastane bahçesini ağaçlandırmak istedik. Acımız ilk günkü kadar taze. Şu anda çok farklı duyguları aynı anda yaşıyorum. Bir yandan ağlıyorum diğer yandan ağaçlandırma için mutluyum." dedi.