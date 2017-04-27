Ölen Oğlundan Ayrılmamak İçin Küllerinden Elmas Kolye Yaptıran Hong-Konglu Anne

Hong Kong'da yaşayan Eva Wu isimli anne oğlunun çok nadir görülen bir kansere yakalandığını öğrendikten sonra oldukça zorlu ve yıpratıcı süreçler geçirdi. Ne yazık ki oğlu bu yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Oğlunun vefatının ardından oldukça üzülen anne Eva Wu, oğlunu kaybetmesine rağmen onu yanından ayırmak istemedi.



Girdiği yas dönemi içerisinde bir şekilde haberdar olduğu İsviçre merkezli Algordanza şirketiyle iletişime geçen Eva Wu, bu şirketin ölülerin küllerinden elmas yapabildiğini öğrenince, istediğini de elde etmeyi bu sayede başardı.



Algordanza şirketinin Hong Kong temsilcisi Scott Fong'un yaptığı açıklamalara göre, ölülerin küllerinden imal edilen çeyrek karatlık elmasların fiyatının 3 bin dolar, 2 karatlık bir elmasın fiyatının ise 37 bin dolara kadar değiştiği belirtildi.



Yerel kültürde oldukça yaygın olan ölüyü yakma işleminin ardından elde edilen yaklaşık 200 gram külün laboratuvara gönderilmesinin ardından, yüzde 99 oranında karbona dönüştürülen kül, volkan sıcaklığında bir makinede 9 saat daha işleme maruz kalıyor ve bu sayede sentetik bir elmasa dönüştürülüyor.



17 yaşındaki oğlunun küllerinden, yukarıda belirttiğimiz aşamalar sayesinde, bir elmas elde eden ve bu elması kolye olarak boynuna takan anne Eva Wu, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getiriyor:









Oğlum hayattayken beni rahatlatmaya çalışırdı. "Anne öleceğimi biliyorum. Nereye gideceğimi de biliyorum. Kalbimde İsa inancını taşıyorum, benim için üzülme" derdi bana. Bu kolyeyi boynuma taktıktan sonra huzur buldum. Onu sürekli yanımda taşıyorum

