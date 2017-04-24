Ölen Hamile Kadının Bebeği Kurtarıldı

Eskişehir'de aniden rahatsızlanan 7 aylık hamile kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, bebeği doktorların müdahalesiyle kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'nde, hamile Feyza Uslu (28) evinde rahatsızlandı.



Uslu, eşinin haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden 7 aylık hamile kadının bebeği, doktorların çabası ile dünyaya gözlerini açtı. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Uslu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.