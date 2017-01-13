Ölen Arkadaşları Için Lokma Döktürdüler

Bodrum ilçesinde, 5 Aralık 2016 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi için sınıf arkadaşları lokma döktürdü.



Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Aslı Değirmen'in arkadaşları, okul bahçesinde lokma döktürdü.



Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi yönetiminin de desteği ile bir araya gelen öğrenciler, dua edilmesinin ardından okul bahçesinde kurulan tezgahta hazırlanan lokmaları dağıttı.



Öğrencilere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Semiz, ailenin acısını paylaştıklarını dile getirdi.



Okul Müdürü Hakan Camcıoğlu ise "Kızımızı anmak için ölümünün kırkında lokma döktürdük." dedi.



Aslı Değirmen'in sınıf öğretmeni Ertuğrul Aylak ve sınıf arkadaşları da üzüntülerini dile getirdi. Aslı Değirmen'in sırasının boş olduğunu belirten öğrencilerden Sevim Tektek "Aslı'yı çok seviyorduk. Ölmesine çok üzüldük, ama o bizim yanımızda bizimle beraber. Sırası halen boş. Kimsenin oturmasını istemiyoruz. Orada anıları var." diye konuştu.



Öğrencilerin daveti ile okula gelen Değirmen ailesinden Baba Mehmet Değirmen, adli sürecin devam ettiği olayla ilgili "Adalet istiyoruz." dedi. Öğrenciler, ayakta durmakta zorlanan anne Fatma Değirmen'e sarılıp teselli etmeye çalıştı.



Bodrum'un İslamhaneleri Mahallesinde, 5 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, lise öğrencisi Aslı Değirmen (14) servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken, Emrah Y'nin kullandığı 34 PR 1082 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.