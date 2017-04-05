Ölen arkadaşları anısına video çektiler



MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 Eylül 2016 tarihinde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybeden lise öğrencisi Hüsamettin Yöndem'in anısına okul arkadaşları hazırladıkları klip ile motosiklet kazalarına dikkat çekti ve kask takmanın önemini anlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri 12 Eylül 2016 tarihinde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybeden arkadaşları Hüsamettin Yöndem anısına klip çekti. 13 dakikalık kliple öğrenciler motosiklet kazalarına dikkat çekerek kask takmanın önemini anlattı. Öte yandan hazırlanan video klip diğer okullara da dağıtılarak öğrencilere izletildi. Amaçlarının hem Hüsamettin Yöndemi anmak hem de motosiklet kullananların kask takmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmeni Aslıhan Gencer Yapıcı, "Öğrencilerimle birlikte hazırladığımız videoyu birlikte çektik ve montajını yaptık. 13 dakikalık videomuzda motosiklet kazalarını dikkat çektik. Kask takılmasını teşvik etmekteyiz" dedi. Sarıgöl Milli Egemenlik Çok programlı Liseside, Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesinde, Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezinde de öğrencilere izletilen kliple "Trafikte Genç Fikirler" yarışmasına da katılacaklarını belirten Yapıcı, "17 Nisan'a kadar yarışmaya öğrencilerimizle hazırladığımız video ile katılacağız. Yarışmanın sonucu Mayıs ayında açıklanacak" dedi.

Önümüzdeki günlerde de ilçe genelinde kask konusuna dikkat çekmek için "Kafanı kullan, kask tak" isimli kampanya başlatacaklarını sözlerine ekleyen Yapıcı, "Öğrencimiz kask taksaydı şuan 12.sınıfta aramızda olacaktı. Biz motosiklet kullananların kask takmalarını dikkat çekmek için fotoğrafçılık Kulübü olarak broşürler hazırlamaktayız. Önümüzdeki günlerde de öğrencilerimiz başlarına kask takarak vatandaşlara uyarıcı kask broşürlerimizi dağıtmaya başlayacağız" diye konuştu.

(VS)