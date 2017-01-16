Ölen Arkadaşlardan Geriye Bu Fotoğraf Kaldı

Eskişehir'de buz tutan Porsuk Çayına düşerek hayatını kaybeden iki arkadaştan geriye, birkaç gün önce kardan adam yaptıktan sonra çekilmiş oldukları fotoğraf kaldı.



Gökmeydan mahallesinde buz tutan Porsuk Çayı'nda hayatlarını kaybeden iki arkadaş Ali Cantürk (11) ve Batuhan Gürdoğan (12)'ın, olaydan birkaç gün önce beraber çekilmiş oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta bir arkadaşlarının annesinde katıldığı ve beraber yapmış oldukları kardan adam önünde poz veren iki öğrencinin eğlenmeleri bugün yürekleri dağladı. Arkadaşlarının annesinin yardımıyla boylarından büyük yaptıkları kardan adamı süsleyen Ali Cantürk ile Batuhan Gürdoğan sevdikleri bu fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından bir kez daha üzdü. - ESKİŞEHİR