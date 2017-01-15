Oleksandr Karavayev, Adanaspor Maçında Nasıl Oynadı?

FutbolArena Analiz - Süper Lig'de 17. hafta maçında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Oleksandr Karavayev, 43. dakikada Mehmet Topal'ın sakatlanması sonrasında oyuna girdi.



Fenerbahçe'nin gol aradığı dakikalarda oyunda olan Karavayev ilk maçında beklenen performansı ortaya koyamadı.



TOP KONTROL HATALARI DİKKAT ÇEKTİ



Karavaev'in 2. devrede 5 kez top kontrol hatası yapması dikkat çekerken %79 gibi düşük sayılabilecek bir pas isabet oranı ile oynadı.



İlk maçında heyecanlı görünen ve belki de Aatıf'a gösterilen tepkilerin agresifliğinden de etkilenen Karavayev maçta iki şut çekerken birinde isabet sağladı ve bir de kilit pas attı.



Karavayev, 34 kez topla buluşurken 2 kez hava topu kazandı ve iki kez de faulle durduruldu. Genç oyuncu bir isabetli orta ve bir de isabetli uzun pas atarken, bir kez de top çaldı.



