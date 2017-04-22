Anne Karnında Beyni Gelişmeyen Eva Bebek, Organlarıyla Hayat Kurtardı

Amerika'nın Oklahoma eyaletinde yaşayan Keri ve Royce Young çifti, hayatlarının en zor kararını verdi. 2016 yılında ikinci bebeğine hamile olduğunu öğrenen Keri Young, her anne gibi çocuğunu kucaklayacağı an için günleri saymaya başladı, ancak işler yolunda gitmedi.

ANNE KARNINDA BEYNİNİN GELİŞMEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Mirror'da yer alan habere göre Aralık ayında gittiği rutin kontrolde çekilen ultrasonda, anne karnındaki bebeğin beyninin gelişmediği görüldü.

Haberi duyunca inanamayan çift, doktora neler olabileceğini sorduğunda kahreden gerçeği öğrendi: Bebeğin yaşama şansı yoktu, doğsa bile 5 dakika ila 36 saat arası bir süre yaşayabilecekti.

ALDIKLARI HABERLE YIKILDILAR

3 yaşında bir oğlu olan çift, aldıkları haberle yıkıldı, bu arada bebeğin cinsiyeti de belli olmuştu; bir kız. Doktor acılı çifte bir öneride bulundu, bu tamamen onların kararı olacaktı. Bebek anne karnında kalabildiği sürece kalacak ve diğer organları gelişecekti, böylelikle anne karnından alınır alınmaz organları ihtiyacı olanlara ulaştırılabilirdi.

Öneriyi duyduklarında şoke olan anne-baba daha sonra bu kararın mantıklı olduğunu düşündü ve doğacağı güne kadar bekledi. Hatta ona isim bile verdiler: Eva. 40 haftanın sonunda beklenen gün geldi, Eva doğdu.

YAŞAYAMADI AMA PEK ÇOK KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

4 kişilik mutlu aile tablosu yerine yalnızca bir kare ile buruk bir duyuru yapan anne Keri Young, yaşadığı süreçle ilgili anlatacağı çok şey olduğunu belirtti. Eva yaşayamadı ama ailesinin aldığı kararla ölmek üzere olan pek çok kişinin hayatını kurtarmış oldu.

Kahraman olarak görülen anne ve bebeğin hikayesi ise paylaşım rekorları kırdı.

(KAYNAK: posta.com.tr)