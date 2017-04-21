Öldürülen Teröristten "Haç Şeklinde Kolye" Çıktı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden sözde cephe sorumlusu "Saro" kod adlı İranlı Salar Acem'in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulunduğu belirlendi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden sözde cephe sorumlusu "Saro" kod adlı İranlı Salar Acem'in boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulunduğu belirlendi.
Bestler-Dereler bölgesi kırsalında, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı öncülüğünde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Operasyonda şu ana kadar 29 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında, Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu "Saro" kod adlı İran uyruklu Salar Acem'in de olduğu belirlendi. Teröristin boynunda Hazreti İsa figürlü haç şeklinde kolye bulundu.
Bölgedeki operasyon hava destekli devam ediyor.