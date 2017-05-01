Öldürülen Teröristlerin Cesetleri Yakalanan PKK'lılara Toplatıldı

Tunceliİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri üçgenindeki Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya karşı 27 Nisan'dan bu yana sürdürülen operasyon sabah saatlerinde tamamlandı ve birlikler üslerine döndü.

TERÖRİST CENAZESİNİ TERÖRİSTLER TOPLADI

Operasyonlarda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu. Arazide öldürülen teröristlerin cesetleri ise yakalanan PKK'lılara toplatıldı.