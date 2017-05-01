Öldürülen Teröristlerin Cesetleri Yakalanan PKK'lılara Toplatıldı
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe. 8 terörist operasyonlarda öldürdü. Öldürülen teröristlerin cesetleri yakalanan diğer PKK'lılara toplatıldı.
Tunceliİ'nin Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçeleri üçgenindeki Aliboğazı Vadisi'nde PKK'ya karşı 27 Nisan'dan bu yana sürdürülen operasyon sabah saatlerinde tamamlandı ve birlikler üslerine döndü.
TERÖRİST CENAZESİNİ TERÖRİSTLER TOPLADI
Operasyonlarda 8 terörist öldürüldü, 2'si yaralı toplam 12 PKK'lı da güvenlik güçlerine teslim oldu. Arazide öldürülen teröristlerin cesetleri ise yakalanan PKK'lılara toplatıldı.
İşte o kare: