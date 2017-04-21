Öldürülen Mimar Ayla Coşkunlar'ın Davasında Flaş Gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde, mimar Ayla Coşkunlar'a evinde saldırıp altınlarını aldıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Şiho Candar'ın avukatı, cezayı çok bularak ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin kararını onadı.



Olay, 27 Mayıs 2016'da Alsancak'da meydana geldi. Mimar Sabri Coşkunlar (69), bir işi için ayrıldığı evine akşam saatlerinde döndüğünde, birinci kattaki kapının ziline bastı. Kendisi gibi mimar olan 30 yıllık eşi aynı yaştaki Ayla Coşkunlar (69) kapıyı açmayınca, Sabri Coşkunlar anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. Coşkunlar, başarılı olamayınca alt katta bulunan iş yeri çalışanlarından yardım istedi. Merdivenle eve girildiğinde, Ayla Coşkunlar mutfakta kanlar içinde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayla Coşkunlar, olaydan 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Şiho Candar olduğunu tespit etti. Kaçtığı İstanbul'da yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Mahkeme cezayı vermişti



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz ocak ayında yapılan son duruşmaya tutuklu yargılanan Şiho Candar ile ölen Ayla Coşkunlar'ın eşi Sabri Coşkunlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanılığı avukatı Pınar Melli ile Coşkunlar ailesinin avukatı Murat Meşe katılmıştı. Savunma yapan sanık Candar, "Ben baştan bu yana belirttiğim gibi rahmetliyi tanıyan bir insan değilim. Neden olduğum bu olaydan dolayı çok pişmanım. Bilinçle yapılmış bir olay değildir. Tamamen kazayla oluşan bir olaydır. Neden ne olursa olsun yaşadığım ve yaşattığım her şeyden dolayı pişmanım. Af dilemiyorum. Bu olayı bilinçle ve tasarlayarak işlenmediğini ifade etmek istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanık Şiho Candar'ı cinayet için ağırlaştırılmış müebbet, altınları gasp ettiği için de 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Şiho Candar'ın sevgilisi tutuksuz sanık N.N.L.'nin ise beraatına karar verip davayı bitirmişti.



Kararı BAM da onadı



Sanık Candar'ın avukatı, mahkemenin verdiği cezayı çok bularak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), dosyayı inceleyerek yerel mahkemenin kararını onadı. Verilen ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olduğu için sanık avukatının, kararı bozmak için Yargıtaya da başvurabileceği kaydedildi. Coşkunlar ailesinin avukatı Murat Meşe de, Bölge Adliye Mahkemesinin kararı onamasını doğru bir karar olarak gördüklerini ifade etti. - İZMİR