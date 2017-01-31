Öldürülen DEAŞ'lı Teröristlerin Cesetlerini Hayvanlar Parçalıyor

DEAŞ'ten temizlenen Musul'da çekilen fotoğraflar dehşet veriyor. Irak askerileri tarafından öldürülen DEAŞ militanlarının cesetleri cadde ve sokaklarda dururken, cesetler köpek ve fareler gibi hayvanlar tarafından parçalanmaya başlandı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ DURUMDA

Fotoğraflarda cadde üzerinde bırakılan terörist cesetlerini köpek ve sıçanların yediği görülüyor.

DEAŞ mevzilerine yakın Dicle nehrinin atık sularında da teröristlerin cesetleri çürümeye terk edilmiş durumda.

DEAŞ'ten temizlenen Musul'un kuzeyinde teröristler şehrin batısına kaçmak için botlar ile Dicle nehrini kullandılar. Görüntülerde, yakın çevrede Iraklı bir asker, yerde yatan DEAŞ'lının çürümüş cesedini gagalayan tavukları gösterdi.

"DEAŞ ZULMÜNDEN KAÇTILAR"

Iraklı asker, tavukların sahiplerinin DEAŞ ile yaşanan çatışmalardan dolayı kaçmak zorunda kaldıklarını ve bu yüzden aç kaldıkları için teröristlerin cesetlerini yediklerini söyledi.

Yaşanan çatışmalarda bir çok binanın yıkıldığı ve alt yapısının büyük oranda hasar gördüğü Musul'da görev yapan bir asker, köpeklerin teröristlerin cesetlerini yemelerinden mutluluk duyduklarını ve köpeklerin her zamankinde daha sağlıklı ve güçlü olduklarını söyledi. Askerler DEAŞ'lı teröristlerin cesetlerinin caddelerden kaldırılması sorumluluğunun orduya değil belediyeye ait olduğunu söyledi. Mailonline'ye konuşan bir vatandaş ise yaklaşık bir hafta önce Irak ordusuna ait bir helikopterin içinde teröristlerin bulunduğu bir aracı hedef aldığını ve teröristlerin araçtan çıkıp camiye doğru koşmaya başladıklarını, helikopterden açılan ateş sonucu hepsinin öldüğünü ve o günden beri cesetlerinn cadde üzerinde çürümeye bırakıldığını söyledi.















