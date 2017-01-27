Adana'daki Katliamda Kurbanlar, Öldürüldükleri Mezarlığa Defnedildiler

Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ve aracın çevresinde Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla vurularak öldürülen Refik Bingül (20), Ufuk Altun (35)ve Eser Binen'in (37) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Cenazeler Kalaşnikoflu vahşetin gerçekleştirildiği mezarlığa götürüldü.

ANNE BABALARININ YANINA GÖMÜLDÜLER

Eser Binen'in cenazesi 2012 yılında ölen babası Ali Binen'in mezarının yanına, Ufuk Altun'un cenazesi olay yerine 300 metre uzaklıktaki 2013 yılında hayatını kaybeden annesinin mezarının yanına defnedildi. Refik Bingöl'ün cenazesi de aynı mezarlıkta toprağa verildi.



"TEK İSTEĞİM KATİLLERİN BULUNMASI"

Eser Binen'in annesi Zehra Binen, Suudi Arabistan'da oto kaportacılık yapan oğlunun 6 ay önce Adana'ya geldiğini ve aynı işi sürdürdüğünü belirterek, "3 günahsız genç öldürüldü. Onların katilleri bulunsun. En ağır ceza verilsin. 3 masum insan öldürdüler ben de onları kendi ellerimle öldürmek istiyorum. Gözümün bir nurunu söndürdüler. Bir nuru kaldı. Bizim canımızı yaktılar onların da canı yansın. Oğlumu öldürüldüğü mezarlığa defnettik" dedi.

İÇİMDE UHDE KALDIĞI İÇİN BUGÜN DAVUL ZURNALI DÜĞÜNÜNÜ YAPTIK

Oğlunun bekar olduğunu vurgulayan anne Zehra Binen, "İçimde uhde kalmaması için evlendiremediğim için bugün davul zurnalarla düğününü yaptık. Damatlığını giydirdik. Mezarlıkta kınasını yaptık. Babasının yanına defnettik. Tek isteğim katillerin bulunması" diyerek gözyaşı döktü.



Bu arada, olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü bildirildi.