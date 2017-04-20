Öldürdüğü Çocuğu İle Beraber Otobüse Bindi, Kocasının El İşareti Şoke Etti!

Geçen yılın Eylül ayında ölen 16 aylık kız çocuklarının ölümünden dolayı yargılanan 25 yaşındaki anne Rosalin Baker ve kocası Jeffrey Baker davasan beraat etmelerine rağmen polisin ölmeden önce küçük kızın ölümüne yol açmaktan suçlu bulundular.

Bir otobüsün güvenlik kamerasında, annenin ölmüş kız çocuğu ile otobüse binerken kocası kendisine otobüse binmeden önce elleri ile çok iyi hareketi yaptığı görülüyor.

Güvenlik kamerasından alınan fotğraflarda annenin göğsünde taşıdığı çocuğun ölü olduğu ortaya çıkmaması için çocuğun yüzünü göğsüne doğru tuttuğu görülüyor. Geçen eylül ayında Anne çocğu perfivnden düşütğü ve yabancı bir kişinin çocuğa CPR yaparak çocuğu kurtarmaya çalıştığını söylemesine rağmen, çocuğun muayenesini yapan doktorlar çocuğun vucudundan özellikle kafasında kırıklar olduğunu tespit edip anne ve babayı tutuklamıştı.