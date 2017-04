Öldüğü Haberlerinin Yayılmasından Sonra Tekrar Yarışlara Dönen Başarılı Jokey: Declan Murphy

Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk okumasına rağmen oldukça küçük yaşlarda atlarla tanışarak, sonraki yıllarda jokey olma kararı alan başarılı sporcu Declan Murphy, kariyerinde oldukça önemli başarılara imza attı.



1994 yılında katıldığı Haydock Park'taki yarışta beklenmedik bir kaza geçiren başarılı sporcunun bir süre sonra Racing Post'da ölüm ilanı yayınladı.



İlk başlarda at binmeyi bir hobi olarak gerçekleştiren Declan Murpy'in kariyer kararları, Barney Curley adında bir at eğitimcisiyle tanışmasının ardından değişti ve profesyonel olarak at binebilmek için jokey olma kararı aldı.







BBC'ye verdiği röportajda oldukça ilginç bilgilere yer veren Declan Murphy, geçirdiği talihsiz kazaya ilişkin oldukça ilginç bilgilere yer verdi. Son engelden 200 metre önce, yarış esnasında, atıyla arasındaki ritmin bozulduğunu hisseden Murphy, aldığı ani bir kararla, atıyla arasındaki uyumu tekrar yakalayabilmek için atının eyerini kısalttı; ancak bu hareketiyle de kazaya sebebiyet vermiş oldu.







Yarış esnasında yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle atının üzerinden yere düşen ve diğer yarışçıların atları tarafından oldukça fazla yara alan Declan Murphy, bu olayın hemen ardından Warrington hastanesine kaldırıldı ve durumu oldukça ağır olduğu için uzun bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kaldı.



Kazayı geçirdiğinde 28 yaşında olan Declan Murphy, kazanın ardından büyük çaplı bir beyin travması geçirdi ve yaşam destek ünitesine bağlı olduğu sırada, kendisinden haber alınamadığı için başarılı jokeyin öldüğü haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Geçirdiği travma yüzünden, uyandığında kendisini 12 yaşındaymış gibi hisseden Murphy, atlarla tekrar tanıştırıldı ve uzun bir süre sonra tekrar yarışlara dönme kararı aldı.







Hayallerinden vazgeçmek istemeyen başarılı sporcu aldığı radikal kararın ardından kaza geçirdiği yarışa tekrar katılarak birinci olmayı başardı. Bütün bu olayların ardından hayatını Centaur isimli bir kitapta toplayan Declan Murphy'in kitabı ise 27 Nisan'da yayınlanarak okuyucuların beğenisine sunulacak.