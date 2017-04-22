- (Özel) Öldü sandılar 10 dakika sonra kendine geldi

Taksi sürücüsü direksiyon başında bayılınca ters şeride geçti şans eseri faciadan dönüldü



BURSA - Bursa'da bir taksi sürücüsü hareket halindeyken direksiyon başında bayıldı. Kontrolden çıkan taksi karşı şeride geçip kaldırıma çıktı. Öldü zannedilen taksi sürücüsü 10 dakika sonra kendine gelirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, 16 T 0065 plakalı taksi dün gece saat 23: 00 sıralarında Altıparmak caddesinden Altıparmak Meydanı'na doğru seyrederken sürücüsü Murat D. direksiyon başında bayıldı. Sürücünün baygın halde direksiyona sarıldığı taksi, önce karşı şeride geçti, ardından da kaldırıma çıkıp yol kenarındaki direğe çarptı. Şans eseri karşı şeritten otomobilin gelmemesi ve kaldırımda yayanın bulunmayışı kazada facianın yaşanmasına engel oldu.

Baygın haldeki sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kalp krizi geçirip öldü sanılan sürücü, 10 dakika sonra kendine geldi. Murat D.'nin olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından düşük tansiyon nedeniyle baygınlık geçirdiği anlaşıldı. Ticari taksi vatandaşların yardımıyla kaldırımdan yola indirildi.