Öldü Denilen Gülnara Kerimova'nın Sorgulandığı İddiası

Kasım ayında öldüğü iddia edilen Özbekistan'ın Eylül ayında hayatını kaybeden İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın Aralık ayında Taşkent'te İsviçreli savcılar tarafından para aklama iddiasıyla sorgulandığı bildirildi.



Özbekistan'ın Eylül ayında hayatını kaybeden İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın kara para aklama sorgulaması iddiasıyla geçtiğimiz ay İsviçre'den gelen savcılar tarafından sorgulandığı bildirildi. Avukat Gregoire Mangeat, Gülnara Kerimova'nın 9-10 Aralık'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki İsviçreli savcı tarafından sorgulandığını ve sorgunun da 23 saat sürdüğünü bildirdi. Gülnara Kerimova'nın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Mangeat, güvenliğinin garanti altında olmadığını ifade etti.



Hakkında ihalelerde rüşvet aldığı iddia edilen Gülnara Kerimova'dan, 2014 yılından bu yana haber alınamıyordu. Kasım ayında Gülnara'nın zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmişti. - TAŞKENT