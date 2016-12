Oldies But Goldies Yılbaşı Partisi

Yeni yılı eskimeyen klasiklerle karşılıyoruz! Oldies But Goldies 31 Aralık'ta Babylon'da.



"The Cure, Madonna, A-Ha, Chic, Duran Duran, Snap, Cyndi Lauper, ABBA, Donna Summer, James Brown, The Smiths, Wham!, Frankie Goes To Hollywood ve Michael Jackson gibi efsane isimlerin yıllara meydan okuyan şarkılarıyla, 31 Aralık Cumartesi akşamı Babylon'da yeni yıla merhaba diyoruz. Pikaplarının başında Murat Abbas ve Murat Beşer, her dinlendiğinde ilk günkü tadı yaşatan şarkılarıyla, geceye katılanları yeni yıla girerken geçmişe götürüyor."



