Yıllar içinde Babylon'un en sevilen partilerden biri haline gelen Oldies But Goldies, 27 Ocak'ta yine müdavimlerini bekliyor.



Pop'tan Rock'a, Disko'dan Funk'a, Rock'n Roll'dan Hip-Hop'a uzanan müzik yelpazesiyle ABBA'dan Michael Jackson'a, Depeche Mode'tan Madonna'ya, Snap'ten Donna Summer'a birçok efsane müzisyenin şarkıları arasında mekik dokuyan parti dinleyicileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Murat Beşer ve Murat Abbas'ın seçtiği şarkılar, Engin Eraydın'ın görselleri



eşliğinde Babylon'da!



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.