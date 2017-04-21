Oldham Athletic, 5 Yaşındaki taraftarın Çağrısına Kayıtsız Kalmadı

İngiltere 1. Lig ekiplerinden Oldham Athletic'in başkanı kaleye geçmek isteyen 5 yaşındaki taraftarın isteğini geri çevirdi.

5 YAŞINDAKİ TARAFTARIN İSTEĞİ GERİ ÇEVRİLMEDİ

Oldham Athletic'in 5 yaşındaki taraftarı Thomas Young, hayranı olduğu kaleci Connor Ripley'in , kiralık sözleşmesi bittikten sonra takımı Middlesbrough'a döneceğini öğrenince bir mektup yazmaya karar verdi. Kulüp başkanına yazdığı mektupta, ''Kaleci Cornor Ripley takımdan ayrılırsa kaleye ben geçmek istiyorum'' diyen Young'ın isteği kabul edildi. Kalecilerle antremana çıkıcak olan Young, aynı zamanda oyuncularla da tanışacak.