Ölçüm Yaparken, Denize Düşen Kişiyi Fark Edip Kurtarıldı

ÇANAKKALE'de dengesini kaybederek denize düşen 54 yaşındaki Halil Bayraktar'ı, gemiler için denizde ölçüm yapan Şerif Ali Kulabaş kurtardı.



Olay, bugün akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nün iskelesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Halil Bayraktar, iskelede dengesini kaybederek denize düştü. Bu sırada gemiler için ölçüm yapan Şerif Ali Kulabaş, denizde çırpınan Bayraktar'ı görünce tekneyle yanına gitti. Can simidi atarak Bayraktar'ı tekneye alıp kıyıya çıkaran Kulabaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri baygın haldeki Bayraktar'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Halil Bayraktar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.



Şerif Ali Kulabaş, "Deniz üzerinde teknede mesai halindeydik. Dengesini kaybederek denize düşmüş. Herhalde yüzme bilmiyordu. Boğulmak üzereyken kendisini tekneye çekmeye çalıştım. Güvenli bir şekilde de kıyıya getirdik" dedi.



- Çanakkale