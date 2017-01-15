Ölçüm Cihazları En Çok Hangi Sektörlerde Kullanılıyor?

Testo Bölge Sorumlusu Özgür Nergiz, ölçüm cihazlarının en çok hangi sektörde kullanıldığını Wise TV'ye anlattı.



Nergiz, "Ölçüm cihazları endüstride hemen hemen her alanda kullanılıyor. Tekstil fabrikaları, enerji sektörü, otomotiv sektörü bu gibi sektörlerin hepsinde ölçüm cihazları hem kalite kontrol, hem bakım, hem ar-ge üretim proses amaçlı birçok alanda kullanılıyor. İş güvenliğiyle ilgili biraz daha açıklama yapmamız gerekirse, çalışma ortamları, ofis ortamları bu ortamların çalışan personel için uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. İş güvenliği uzmanları bunları periyodik olarak denetlemek zorunda. Denetlerken gözle bakıp karar vermek bir bakıma olabilir ama kesinlikle ölçüm yapıp, o ölçümlerin sonuçlarını değerlendirmeleri gerekiyor. İşte bu aşamada ölçüm cihazlarına ihtiyaç duyarlar. Ortamla ilgili değerlendirmelerini ölçüm sonuçlarına göre karar verir ve yorumlarlar" diyerek hangi ortamlar için ölçüm cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.