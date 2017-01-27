Ölçü ve Tartı Aletlerinde Beyanname Uyarısı

Siirt Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerini ticaret maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa arz eden, satın alan, bulunduran ve kullanan gerçek ve tüzel kişileri beyanname vermeleri konusunda uyardı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneye tabii tutulmakta olduğu ifade edildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Eczane ve kuyumcu esnaflarımızda kullanılan hassas tartı aletleri, marketlerde kullanılan barkot verebilen elektronik terazi ile başka elektronik cihazlarla birlikte çalışma özelliğine sahip teraziler, tartım işlerinde kullanılan vasıta baskülleri, akaryakıt istasyonlarındaki akaryakıt, LPG ve Adblue sayaçları ve ticari taksilerde kullanılan taksimetreler 2 yılda bir yapılan periyodik muayeneleri için 28 Şubat mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir."



Bu tarihe kadar beyanname vermeyen ölçü ve ölçü aleti sahiplerine "Damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak" fiilinden dolayı bin 835 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.