Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Uyarısı

Kırşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin 28 Şubat tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kanuna göre ölçü ve ölçü aletlerinin iki yılda bir muayene edilerek damgalanması zorunluğunun bulunduğu, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan periyodik muayene müracaatlarının 28 Şubat tarihinde sona ereceği ifade edildi.



Akaryakıt ve LPG sayaçları, tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile kantar ve basküllerin muayenelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde yapılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kapasitesi 2 bin kilograma kadar okuma, çıktı verebilme, otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile yay ve elektronik tertibatı bulunmayan 2 bin kilograma kadar mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli terazilerin periyodik muayene müracaatları Kırşehir ve Kaman Belediyesi grup merkezi ölçüler ve ayar memurluğunda yapılacaktır. Muayenelerini yaptırmayanlara, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullananlara ise bin 835 lira idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezası uygulanarak ve tutanakla tespit edilen uygunsuzluğun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ortadan kaldırılmaması halinde bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek."