Ölçü Ayar Muayenelerinde Son Gün 28 Şubat

Muayene yaptırmak için vatandaşların Menteşe Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğuna müracaat etmeleri gerekiyor.

Menteşe'de ticari amaçla kullanılan ölçü aletlerinin muayenelerine 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle başlandı. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek muayenelerde, çekeri 2 bin kilograma kadar olan (2 bin kilogram dahil) ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ve damgaları ilgili birim tarafından yapılacak. Bu amaçla ticari amaçlı ölçü aleti kullanan vatandaşların Menteşe Belediyesinin Ölçü Ayar Memurluğuna son gün olan 28 Şubat 2017 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Önemle duyurulur.

