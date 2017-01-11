Olcay Şahan, Trabzonspor'da

Trabzonspor'un Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor'un Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. 29 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşma sağlayan bordo-mavili yönetimin, Beşiktaş Kulübü'nün onay vermesi halinde tecrübeli oyuncuyla birkaç gün içinde resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi. - TRABZON